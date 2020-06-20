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ДТП с участием Михаила Ефремова
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Источник: психиатрическая экспертиза признала Ефремова вменяемым

Актеру грозит от пяти до 12 лет колонии
Михаил Ефремов Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Михаил Ефремов
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Актер Михаил Ефремов прошел судебно-психиатрическую экспертизу, которая показала, что он вменяем. Об этом ТАСС сообщил источник.

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"Согласно заключению экспертизы, Ефремов вменяемый, психических отклонений не имеет. Он признал, что употребляет алкоголь и наркотики", - сказал источник. По его словам, актер хотя и находился в депрессивном состоянии, но вел себя вежливо и корректно, адекватно ситуации и осознавал все происходящее с ним.

Адвокат Ефремова Эльман Пашаев в беседе с ТАСС отказался комментировать информацию об экспертизе своего подзащитного, сославшись на подписку о неразглашении.

Вечером 8 июня на Смоленской площади Ефремов на большой скорости выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с фургоном, водитель которого, 57-летний Сергей Захаров, на следующее утро умер в больнице. Артисту предъявлено обвинение в том, что он, управляя автомобилем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, совершил ДТП, в результате которого погиб человек. Актеру грозит от пяти до 12 лет колонии. Сам он неоднократно заявлял, что признает вину и готов оказать помощь семье погибшего. В крови Ефремова после ДТП, помимо высокой дозы алкоголя, были обнаружены следы наркотических веществ, в том числе кокаина. По этому факту было возбуждено дело о сбыте наркотиков, по которому артист проходит свидетелем. 

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РоссияДТП с участием Михаила ЕфремоваЕфремов, Михаил Олегович
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