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ДТП с участием Михаила Ефремова

Представитель Ефремова больше не будет предлагать деньги семье погибшего в ДТП

По словам адвоката обвиняемого Эльмана Пашаева, размер компенсации родственникам Сергея Захарова определит решение суда

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Представители Михаила Ефремова решили больше не предлагать денежную компенсацию членам семьи курьера Сергея Захарова, погибшего в аварии с участием актера, оставив этот вопрос на усмотрение суда. Об этом ТАСС заявил адвокат обвиняемого Эльман Пашаев.

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"Я уже встречался с братом [погибшего], он мне показался разумным человеком, который готов к конструктивному диалогу. Но потом появляется представитель потерпевших и заявляет, что они не готовы брать деньги. И мы решили больше денег не предлагать семье погибшего. Наше прежнее предложение остается в силе, но если они не хотят им пользоваться, то пусть все будет так, как решит суд, и компенсация будет такой, которую назначит судья своим решением", - сказал защитник.

Ранее представитель потерпевших Александр Добровинский заявил ТАСС, что никаких денежных компенсаций от Ефремова потерпевшие не примут.

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РоссияДТП с участием Михаила ЕфремоваЕфремов, Михаил Олегович
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