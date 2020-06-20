Представитель Ефремова больше не будет предлагать деньги семье погибшего в ДТП

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Представители Михаила Ефремова решили больше не предлагать денежную компенсацию членам семьи курьера Сергея Захарова, погибшего в аварии с участием актера, оставив этот вопрос на усмотрение суда. Об этом ТАСС заявил адвокат обвиняемого Эльман Пашаев.

"Я уже встречался с братом [погибшего], он мне показался разумным человеком, который готов к конструктивному диалогу. Но потом появляется представитель потерпевших и заявляет, что они не готовы брать деньги. И мы решили больше денег не предлагать семье погибшего. Наше прежнее предложение остается в силе, но если они не хотят им пользоваться, то пусть все будет так, как решит суд, и компенсация будет такой, которую назначит судья своим решением", - сказал защитник.

Ранее представитель потерпевших Александр Добровинский заявил ТАСС, что никаких денежных компенсаций от Ефремова потерпевшие не примут.