Вершина лета: что такое солнцестояние и как его встречают в мире

Солнцестояние — момент, когда Солнце проходит через наиболее удаленные от экватора небесной сферы точки эклиптики (траектории видимого годичного движения звезды по небесной сфере). Это происходит два раза в год: в июне и декабре. Во время июньского солнцестояния Солнце больше отклоняется в сторону Северного полюса, и жители Северного полушария проживают самый длинный световой день в году, который считается началом астрономического лета. В это время в Южном полушарии — самый короткий день и начало астрономической зимы. В декабре — наоборот.

В этом году на широте Москвы восход Солнца произойдет в 03:45:50, а заход — в 21:19:24, таким образом, продолжительность дня составит 17 часов 33 минуты.

Самая короткая ночь

В Северном полушарии летнее солнцестояние обычно наблюдается 21 июня, но в високосные годы оно сдвигается на день раньше. В это время Солнце поднимается в полдень на максимальную высоту над горизонтом и остается в таком положении некоторое время. В течение суток оно описывает самую большую дугу на небе, поднимаясь на северо-востоке и заходя на северо-западе. Несколько дней высота полуденного солнца и продолжительность дня остаются почти неизменными. Это замирание солнца в зените и дало название астрономическому явлению.