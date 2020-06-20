В ФСС поступило 68 заявлений по случаю смерти медработников из-за коронавируса

ВОЛЖСКИЙ /Волгоградская область/, 20 июня. /ТАСС/. Почти 70 заявлений на получение выплат по случаю смерти медицинского работника от новой коронавирусной инфекции подано в Фонд социального страхования (ФСС) РФ, выплаты произведены по 17 случаям. Об этом сообщил журналистам в субботу министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"По данным ФСС, 68 заявлений [на выплаты подано] по исходам летальным среди медицинских работников. Это те цифры, которые официально имеем мы. И по 17 случаям уже произведены выплаты", - сказал министр, отвечая на вопрос ТАСС.

В четверг глава Росздравнадзора Алла Самойлова сообщила, что в России от новой коронавирусной инфекции умерли 489 медиков. Однако позже в пресс-службе ведомства пояснили, что "данные о числе погибших медиков не являются официальными, речь шла о данных, циркулирующих в сети интернет".

Ранее правительство России утвердило временное положение, которое позволит оперативно назначать страховые выплаты медработникам, заразившимся коронавирусом. Кабмин также определил перечень заболеваний, при развитии обострений которых на фоне заражения коронавирусом работнику будет единовременно выплачена страховая сумма в размере более 68 тыс. рублей. Если болезнь приведет к инвалидности или смерти, страховые выплаты будут существенно выше.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 8,6 млн человек, около 460 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 576 952 случая заражения, выздоровели 334 592 человека, умерли 8 002. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.