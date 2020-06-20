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Пандемия коронавируса нового типа

Власти Пекина за неделю протестировали на коронавирус почти 2,3 млн человек

40 жилых комплексов закрыты на карантин - их жителям запрещено покидать дома

ПЕКИН, 20 июня. /ТАСС/. Власти китайской столицы протестировали за неделю на коронавирус из-за вспышки на оптовом рынке "Синьфади" около 2,3 млн жителей. Об этом в субботу на пресс-конференции заявил замглавы Отдела пропаганды городского комитета Коммунистической партии Китая Чжан Цян.

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"13 июня из-за массовой вспышки коронавируса и быстрого распространения заболевания Пекин инициировал широкомасштабное тестирование на нуклеиновую кислоту коронавируса. К 06:00 (01:00 мск) 20 июня тестирование прошли 2,3 млн человек", - указал он.

Как заявили власти, 40 жилых комплексов закрыты на карантин - их жителям запрещено покидать дома. За минувшую неделю власти увеличили масштабы тестирования с 8 до 500 тыс. в сутки.

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КитайПандемия коронавируса нового типа
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