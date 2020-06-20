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Пандемия коронавируса нового типа

Мурашко сообщил, что клинические испытания вакцины от коронавируса идут штатно

Подведение итогов ожидается к августу

ВОЛЖСКИЙ (Волгоградская область), 20 июня. /ТАСС/. Клинические испытания вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, идут первую неделю в штатном порядке. Об этом сообщил журналистам в субботу министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Клинические испытания [вакцины] начались, они идут первую неделю, все идет штатно, по результатам, когда она будет завершена, мы сообщим", - сказал он.

Ранее в Минздраве РФ сообщили о начале клинических испытаний двух форм вакцины против коронавируса, разработанных Центром им. Н.Ф. Гамалеи. Первые добровольцы были вакцинированы уже 18 июня.

Подведение итогов испытания ожидается к августу. Затем министерство оценит результаты и примет решение о возможности ее применения.

Теги
Мурашко, Михаил АльбертовичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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