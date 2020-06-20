В Бурятии спортсменам разрешили тренироваться в закрытых помещениях

ТАСС, 20 июня. Власти Бурятии разрешили спортсменам тренировочные мероприятия, в том числе в закрытых помещениях. Тренировки теперь можно проводить бесконтактными неигровыми способами, при соблюдении социальной дистанции, сообщается на сайте министерства спорта и молодежной политики Республики Бурятия в субботу.

"Глава Бурятии Алексей Цыденов подписал указ №133, по которому в республике разрешены тренировочные мероприятия членов сборных команд по видам спорта в том числе в закрытых помещениях", - говорится в сообщении.

Тренировки спортивных сборных команд в учреждениях физической культуры и спорта, в том числе в закрытых помещениях, возможны при условии обеспечении дезинфекции и эффективной работы вентиляционных систем. Дистанция между занимающимися не должна быть менее пяти метров.

"Это важное решение для республики. Но хочу еще раз напомнить об обязательных мерах безопасности, таких как генеральная уборка, обеззараживание воздуха, бесконтактный контроль температуры на входе, осмотр работников в течение дня, обязательное использование защитных средств, уменьшение пропускной способности помещения, соблюдение социального дистанцирования и многое другое. Важно никого не подвергать риску", - приводят в сообщении слова министра спорта Бурятии Вячеслава Дамдинцурунова.

С 13 мая власти Бурятии начали ослаблять режим самоизоляции, открылись промышленные предприятия, торговые компании, жителям разрешено гулять и заниматься спортом на открытом воздухе. С 1 июня начали работать турбазы, гостевые дома для местных жителей и при индивидуальном и семейном бронировании. Групповые турпоездки остаются под запретом. Со 2 июня начали открываться торговые центры, с 10 июня - заведения общественного питания. Вместе с тем, масочный режим сохраняется в регионе до конца июня.

В Республике Бурятия зарегистрировано 2 549 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Успешно завершили лечение и выписались из больниц 1 642 человека, умерли 17 пациентов. Проходят лечение в стационарах 548 больных, на амбулаторном лечении находятся 342 пациента.