В Минобороны рассказали о состоянии добровольцев, которым ввели вакцину от коронавируса

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Добровольцы, которым ввели вакцину от коронавируса, чувствуют себя нормально, нежелательных реакций нет. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

В военном ведомстве рассказали, что после введения вакцины от коронавируса все добровольцы, принимающие участие в эксперименте, находятся под непрерывным наблюдением медицинских специалистов Главного военного клинического госпиталя имени Бурденко

"Все добровольцы чувствуют себя нормально. Серьезных нежелательных явлений после введения вакцины не отмечено", - процитировали в ведомстве анестезиолога-реаниматолога Главного военного клинического госпиталя им. Бурденко Олега Чихляева. По его словам, после проведения всесторонних исследований и получения первичных данных о безопасности и переносимости вакцины, будет проведена иммунизация остальной части добровольцев.

Как сообщают в Минобороны, сейчас с добровольцами ежедневно проводится широкий спектр лабораторных и инструментальных исследований. "Сегодня состоится очередной этап сдачи анализов для исследования наличия иммунного ответа после введения вакцины", - рассказал врач. По его словам, добровольцы общаются с родственниками и близкими по видеосвязи. "Во время нахождения на изоляции им предоставляется четырехразовое питание, оптимальное по калорийности и сбалансированное по содержанию жиров, белков и углеводов", - сообщил Чихляев.

Испытания российской вакцины от новой коронавирусной инфекции проводятся совместно Минобороны России и Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи. Вакцина была введена первым 18 добровольцам 18 июня.