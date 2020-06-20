Генеральная репетиция парада Победы прошла в Самаре

ТАСС, 20 июня. Генеральная репетиция парада Победы, в котором примут участие 1 700 человек и более 50 единиц техники, состоялась в Самаре. Об этом говорится в сообщении, распространенном в субботу пресс-службой Центрального военного округа (ЦВО).

"На центральной площади Самары прошла генеральная репетиция военного парада пеших, механизированных колонн и пролета авиации в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении.

В конце репетиции командующий 2-й общевойсковой армией ЦВО генерал-лейтенант Андрей Колотовкин отметил, что "личный состав и военная техника, принимающие участие в торжественном мероприятии в Самаре, к параду Победы готовы".

В параде, который пройдет 24 июня на площади Куйбышева в Самаре, примут участие около 1 700 военнослужащих округа и сотрудников силовых ведомств, а также более 50 единиц военной техники, в том числе бронированные автомобили "Тигр-СпН", танки Т-72Б3, самоходные гаубицы 2С19 "Мста-С", оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", зенитные ракетные комплексы С-300 и реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град".

Во время парада над Самарой пролетят 14 самолетов и вертолетов, в том числе два сверхзвуковых истребителя-перехватчика МиГ-31 и два сверхзвуковых истребителя-бомбардировщика Су-34, сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 и стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95.

Во время подготовки и проведения парада будут соблюдены все противоэпидемические меры, чтобы исключить распространение коронавирусной инфекции. Все участники тренировок сдадут анализы на коронавирус, их допустят для участия в параде только при отсутствии заражения. Личный состав обеспечат перчатками, масками и антисептиками, их контакты с другими военнослужащими, гражданским персоналом и местным населением будут исключены.