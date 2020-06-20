Путин вручит новые госнаграды медикам

НОВО-ОГАРЕВО, 20 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сообщил, что в ближайшее время отметит государственными наградами медиков, борющихся с коронавирусом.

На встрече с медицинскими работниками в режиме видеоконференции глава государства сообщил об учреждении двух новых государственных наград за выдающиеся заслуги для работников здравоохранения - ордена Пирогова, а также медали Луки Крымского.

"В самое ближайшее время этими высокими наградами будут отмечены наиболее достойные, отличившиеся в борьбе с коронавирусом врачи, ученые, фельдшеры, средний и младший медицинский персонал", - пообещал Путин.

"Во все времена в нашей стране чувствовали, прославляли выдающихся медицинских работников, лучшим из них, по традиции, присуждается премия "Призвание" - оценка со стороны профессионального сообщества", - напомнил президент. Он поздравил лауреатов этой премии 2020 года.

"Убежден, беспримерное служение во имя своего народа, Родины, безусловно, достойно особого поощрения со стороны государства", - объяснил Путин необходимость введения новых наград.

Он отметил, что орден Пирогова учрежден в честь великого врача и ученого, основателя военно-полевой хирургии, участника обороны Севастополя, а "медаль Луки Крымского - в честь врача, святителя и подвижника, человека глубокой веры, беззаветно преданного своему призванию исцелять души и тела людей".