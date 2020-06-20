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Все доплаты медикам за работу с коронавирусом сохранят в июле и августе

НОВО-ОГАРЕВО, 20 июня. /ТАСС/. Все доплаты для медиков, борющихся с коронавирусом, будут сохранены в июле и августе. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с медработниками в режиме видеоконференции.

Он отметил, что благодаря усилиям всего общества, ответственности граждан и героической работе медиков "эпидемия начинает отступать, но борьба с ней продолжается, риски и нагрузка на медработников по-прежнему высоки".

"Полагаю необходимым еще на два месяца - июль и август - сохранить все федеральные выплаты и региональные надбавки для медиков, которые продолжают работать с больными коронавирусом", - заявил глава государства.

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