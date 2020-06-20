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Синоптики прогнозируют заморозки в нескольких регионах России

В ночь на 21 июня температура воздуха может опуститься до минус 2 градусов в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской, Свердловской областях и Пермском крае

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Заморозки до минус 2 градусов ожидаются в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской, Свердловской областях и Пермском крае в ночь на воскресенье. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В ночь на 21 июня и в Омской, и в Томской, и в Новосибирской, и в Кемеровской областях прогнозируются заморозки. В Пермском крае тоже заморозки этой ночью, еще в Свердловской области", - сообщил он.

По словам Вильфанда, в этих регионах температура может опуститься до минус 2 градусов. "Разгар лета. Это нечасто встречающийся процесс", - отметил метеоролог.

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