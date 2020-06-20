НОВО-ОГАРЕВО, 20 июня. /ТАСС/. Путин призвал "задавить инфекцию" коронавируса в регионах в самое ближайшее время.

Президент также сообщил, что дополнительные койки для больных с коронавирусом в Москве сокращаться не будут для создания запаса на осень. "Мы договорились с мэром [Москвы Сергеем] Собяниным, что дополнительные койки, которые созданы, закрывать в Москве пока не будут, а вот перепрофилированные медицинские учреждения можно вернуть к нормальной работе, - сообщил глава государства. - А что касается дополнительных мест, они должны быть у нас в запасе, даже если в ближайшее время будут не нужны, на всякий случай на осень текущего года или на будущее".

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