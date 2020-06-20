Песков заявил, что уже и забыл о болезни, но масочно-перчаточный режим соблюдает

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что после излечения от COVID-19 вернулся к активной жизни и забыл о болезни, вместе с тем продолжает соблюдать масочно-перчаточный режим в общественных местах.

"Болезнь неприятная, но тем не менее, от нее выздоравливают. И слава богу, наши врачи прекрасно научились ее лечить. Нелегко, но вы видите, что я стою перед вами, я уже вернулся к абсолютно активной жизни, собственно, уже и забыл, что лежал в больнице", - сказал он в субботу в программе "Большая игра" на Первом канале.

"Поэтому с точки зрения здоровья все уже прекрасно, - добавил представитель Кремля. - Конечно, вынужден как и все соблюдать масочно-перчаточный режим в общественных местах, но чувствую себя гораздо более защищенным".

О госпитализации Пескова и его супруги олимпийской чемпионки Татьяны Навки сообщалось 12 мая. 25 мая он был выписан из больницы, где проходил лечение и заявил, что планирует постепенно возвращаться к работе.