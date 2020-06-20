Путин рассказал медикам из Санкт-Петербурга, в каком роддоме родился

НОВО-ОГАРЕВО, 20 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин рассказал медикам из Санкт-Петербурга, в каком роддоме появился на свет. Во время беседы в режиме видеоконференции семья врачей из Санкт-Петербурга рассказала о своей работе в Мариинской больнице.

Путин отметил, что это одна из самых крупных больниц в городе. "На Литейном она находится?" - уточнил президент. Врачи ответили утвердительно.

"Все эти места мне хорошо известны, потому что я родился в "Снегиревке" (родильный дом имени профессора В. Ф. Снегирева, расположен на улице Маяковского в Санкт-Петербурге - прим. ТАСС), это рядышком", - добавил он.

Путин пожелал успехов этой семье врачей и поздравил с наступающим праздником - Днем медицинского работника, который отмечается 21 июня.