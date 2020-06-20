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Пандемия коронавируса нового типа
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Песков заявил, что от второй волны коронавируса никто не застрахован

При этом он отметил, что потенциал системы здравоохранения России наработан на случай новой вспышки коронавируса, а механизм реализации антикризисных мер налажен и функционирует "беспрецедентно эффективно"

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Возникновение второй волны роста заражаемости новым коронавирусом пока сложно предсказать, однако в России наблюдается благоприятная динамика выхода из пандемии. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе "Большая игра" на Первом канале

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"Что касается второй волны [коронавируса], доподлинно никто не знает, будет ли эта вторая волна, насколько она вероятна, - сказал он. - Наверное, от подобных вспышек не застрахован никто, но мы с вами говорим об усредненных показателях и о тенденциях, которые выстраиваются из данных по всей территории страны, и сейчас у нас пока эта тенденция благоприятная".

Представитель Кремля отметил, что потенциал системы здравоохранения России наработан на случай новой вспышки коронавируса, а механизм реализации антикризисных мер налажен и функционирует "беспрецедентно эффективно". 

"Задел есть, готовность к каким-то новым потрясениям есть. наработана ответственность людей за свое собственное здоровье <...> Будет ли вторая волна и когда она будет - непонятно. Главное, что есть готовность и есть понимание того, что если нас снова посетит повышенный уровень опасности с точки зрения эпидемии, то мы не будем в растерянности, и руководство России будет знать точно, что делать и как минимизировать последствия любой новой вспышки", - сказал он.

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