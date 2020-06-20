Вывозной рейс из Ташкента с гражданами России сел в Казани

КАЗАНЬ, 20 июня. /ТАСС/. Рейс из Ташкента с пожелавшими вернуться на родину гражданами РФ на борту приземлился в субботу в международном аэропорту Казань, свидетельствуют данные сайта FlightAware , отслеживающем передвижения воздушных судов.

Как сообщили в субботу ТАСС в посольстве России в Ташкенте, чартерный рейс авиакомпании Uzbekistan Airways вылетел в 13:07 (11:07 мск). На борту - 136 граждан РФ и 42 иностранца.

Международное авиасообщение между Россией и другими странами было приостановлено 27 марта по решению правительства РФ. На данный момент запрет на такие полеты ни правительство РФ, ни Росавиация не снимали. Разрешено выполнение только единичных вывозных рейсов.