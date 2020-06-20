Песков пожелал выздоровления заразившейся коронавирусом супруге Зеленского

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пожелал скорейшего выздоровления супруге президента Украины Владимира Зеленского, которую ранее госпитализировали с вызванной коронавирусом двусторонней пневмонией.

"Говоря об Украине, я бы, прежде всего, хотел бы по-человечески пожелать скорейшего выздоровления супруге президента Зеленского", - сказал Песков в программе "Большая игра" на Первом канале.

Во вторник стало известно, что супруга президента Украины Елена Зеленская госпитализирована в больницу Киева с двусторонней пневмонией, которую спровоцировал коронавирус. О своем заражении коронавирусом Зеленская объявила 12 июня, после этого она находилась на амбулаторном лечении, была изолирована. По информации пресс-службы главы государства, она находится в состоянии средней степени тяжести. Тесты Владимира Зеленского оказались отрицательными.