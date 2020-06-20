Путин взял на контроль строительство новой инфекционной больницы в Пскове

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин взял на контроль вопрос строительства новой инфекционной больницы в Пскове с филиалом в Великих Луках, которая должна заменить единственный в области инфекционный корпус. Об этом глава государства сказал в субботу в ходе встречи с медицинскими работниками в режиме видеоконференции.

"Я пометил вопрос, который вы подняли о новой инфекционной больнице в Пскове с филиалом в Великих Луках. Я пометил, мы этим займемся", - сказал Путин, отвечая на обращение заведующей отделением пульмонологии Псковской городской больницы Анастасии Повторейко.

Врач отметила, что во всей области инфекционный корпус есть только в городе Пскове, "но он не соответствует никаким требованиям и не подлежит реконструкции". "Обращаемся к вам с просьбой оказать помощь и содействие в строительстве новой инфекционной больницы с корпусами в Пскове и Великих Луках. Учитывая значимый опыт Министерства обороны в строительстве инфекционных центров, их быстроту введения в эксплуатацию и высокое качество, мы хотели бы обратиться конкретно к Минобороны поддержать нас в строительстве инфекционной больницы, чтобы в этом году быть готовыми в случае второй волны пандемии и уже встретить ее в стенах инфекционной больницы", - сказала Повторейко.

Ее поддержали работающий в Пскове специалист Боткинской больницы Сергей Лебедев, а также принимавшая участие в совещании вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова.

"Вы уже давали поручение по Псковской области, по инфекционной больнице, когда к вам обращался губернатор. Такое поручение у нас имеется. Но предложение, которое сегодня прозвучало от врача из Псковской области, мне кажется, оно заслуживает отдельного внимания, чтобы ускорить этот процесс. Потому что 96 лет [действующему корпусу больницы] - это реально много. Псковская область является определенным форпостом по территории Российской Федерации, она на западной границе, и мне кажется очень важно здесь поддержать коллег", - сказала Голикова.