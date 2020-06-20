Почти 2,5 тыс. операций по трансплантации органов провели в России в 2019 году

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Около 2,5 тыс. операций по трансплантации органов было сделано в России в прошлом году, а под наблюдением сейчас в стране находится 16,5 тыс. пациентов. Об этом в субботу сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"В прошлом году мы провели в стране почти 2,5 тыс. операций по трансплантации органов, 16,5 тыс. пациентов в стране находится под наблюдением. В этот сложный период Сергей Владимирович [Готье] (директор Национального медицинского исследовательского центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова, главный внештатный специалист - трансплантолог Минздрава РФ - прим. ТАСС) со своими коллегами для того, чтобы сохранить жизни, пациентам, которые уже перенесли трансплантацию, на своей базе открыли 50 коек, чтобы очень аккуратно вести эту сложную категорию пациентов", - сказал он на встрече президента России Владимира Путина с медицинскими работниками в режиме видеоконференции.

Мурашко отметил, что в период пандемии оказание плановой помощи находилось под пристальным вниманием, специалисты старались сохранить ее объемы несмотря на перепрофилирование и дополнительное развертывание коек для пациентов с коронавирусной инфекцией. "Сегодня мы обсуждаем уже планы по восстановлено диспансеризации населения в тех регионах, где процесс инфекционный остановился, и где можно в медицинских организациях допустить уже проведение плановых диспансерных осмотров", - добавил министр.

Как подчеркнул Сергей Готье, во время пандемии удалось сохранить принцип оказания трансплантационной помощи пациентам, нуждающимся в экстренных пересадках сердца. Выполнение таких операций не останавливалось. "Действительно, родились новые научные направления в нашем узком направлении лечения, такие, как лечение именно вирусных поражений COVID-инфекцией у больных с трансплантированными органами или у тех больных, которым эта трансплантация показана в ближайшее время", - сказал он.