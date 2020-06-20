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Гендиректор "Серебряного дождя" заявил, что радио пережило финансовый кризис

По словам Дмитрия Савицкого, за две недели слушателям "Серебряного дождя" удалось собрать 13 млн рублей для радиостанции

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Радиостанция "Серебряный дождь" успешно перенесла финансовый кризис благодаря сбору средств помощи слушателей и возвращению рекламодателей, сообщил ТАСС в субботу генеральный директор радиостанции Дмитрий Савицкий.

"Острая фаза миновала, а главное мы получили еще и такую моральную поддержку в виде сообщений от наших слушателей, от которых хочется жить и работать. Это в первую очередь заслуга наших слушателей и рекламодателей, которые не бросили нас в беде", - рассказал Савицкий.

По его словам, за две недели слушателям "Серебряного дождя" удалось собрать 13 млн рублей для радиостанции. "Серебряный дождь" готовится отпраздновать свое 25-летие 4 июля 2020 года.

3 июня Савицкий заявил, что у радиостанции закончились деньги для продолжения вещания и она может прекратить работу после 4 июля.

Информационно-развлекательная радиостанция "Серебряный дождь" впервые вышла в эфир 4 июля 1995 года.

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