"Волонтеры Победы" провели международный субботник по благоустройству воинских захоронений

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Активисты движения "Волонтеры Победы" на ежегодном субботнике благоустроили более 5 тысяч воинских захоронений; в этом году акция носила международный характер. Об этом в субботу сообщает пресс-служба движения.

"В рамках Года памяти и славы 20 июня прошел международный субботник. Активисты из России и стран зарубежья собрали мусор, обновили старую краску оград, а также очистили памятники и мемориалы, посвященные Великой Отечественной войне. К мероприятию также присоединились Поисковое движение России, Российское военно-историческое общество и партия "Единая Россия", - говорится в сообщении, поступившем в ТАСС.

По данным организации, за один день активисты привели в порядок более 5 тысяч памятных мест, могил ветеранов Великой Отечественной войны не только в России, но и в других странах.

"Для нас особенно важно, что "Волонтеры Победы" за рубежом взяли шефство за могилами советских воинов. Так, в Польше добровольцы вместе с местными жителями помогали на кладбище советских воинов в Жешуве, а в Латвии - на Старом гарнизонном кладбище в городе Даугавпилс, где находятся братские и отдельные могилы советских воинов, погибших во время и после Великой Отечественной войны" - приводят в сообщении слова руководителя Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" Ольги Амельченковой.

Сообщается, что в России "Волонтеры Победы" всю неделю благоустраивали Аллею славы на кладбище в городе Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного округа, где похоронены участники Великой Отечественной войны. В Москве приведена в порядок могила Шестопалова Михаила Семеновича - участника Великой Отечественной войны, капитана, орденоносца, начальника взвода станковых пулеметов. А в Иркутской области волонтеры убрались на Старом кладбище Ангарска, где похоронено 40 тыс. человек. Среди них - первый военком города подполковник Германский Петр Андрианович, участник Великой Отечественной войны Граков Григорий Никонович, награжденный медалями "За отвагу", "За боевые заслуги", отмечает пресс-служба.

"Волонтеры Победы" ежегодно проводят Всероссийский субботник. За шесть лет свыше 55 тысяч добровольцев благоустроили более 30 тысяч памятных мест. В этом году впервые мероприятие стало носить международный характер, так как в нем приняли участие добровольцы из стран зарубежья, отмечается в сообщении.