Российские бизнесмены помогли выплатить залог за экс-главу Армении Кочаряна

ЕРЕВАН, 20 июня. /ТАСС/. Внести залог в 2 млрд. драмов (около $4 млн) для освобождения из-под стражи экс-президента Армении Роберта Кочаряна помогли российские бизнесмены. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС глава канцелярии Кочаряна Виктор Согомонян.

Кочарян, которого обвиняют в свержении конституционного строя в марте 2008 года, был отпущен под залог в субботу. В армянских СМИ появилась информация, что залог помогли выплатить российские бизнесмены: владелец группы компаний "Ташир" Самвел Карапетян, глава группы компаний "Монарх" Сергей Амбарцумян и бизнесмен Геннадий Степанян. Оставшуюся часть суммы внесла АФК "Система", где Кочарян является независимым директором.

"Я подтверждаю информацию армянских СМИ, что эти люди помогли при выплате залога", - сказал Согомонян.

В течение последнего месяца Кочарян находился в ереванском медцентре "Измирлян", где проходил послеоперационное лечение. Административный суд страны ранее принял решение позволить Кочаряну оставаться там до окончания пандемии коронавирусной инфекции из-за того, что он находится в зоне риска.

Процесс по делу о свержении конституционного строя в марте 2008 года, по которому наряду с Кочаряном проходят бывший генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Юрий Хачатуров, экс-министр обороны Армении Сейран Оганян и бывший вице-премьер Армен Геворкян, начался 12 сентября прошлого года в суде общей юрисдикции Еревана.