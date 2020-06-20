Песков назвал уместной установку дезинфекционных туннелей для защиты здоровья президента

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Для обеспечения безопасности и здоровья президента РФ Владимира Путина принимаются все необходимые меры, в числе которых и установка дезинфекционных туннелей в Ново-Огарево. Это подчеркнул пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в программе "Большая игра" на Первом канале.

По его словам, существуют специальные службы, которые занимаются обеспечением санитарной и эпидемиологической безопасности, и "они принимают все меры, которые с их точки зрения необходимы для обеспечения безопасности и здоровья президента". "Все что нужно, все делается", - добавил Песков, отметив, что в рамках этой работы в резиденции главы государства были приобретены и установлены дезинфекционные туннели производства одной из российских компаний.

"Подобные меры уместны для таких мест, где работает глава государства", - подчеркнул пресс-секретарь, отметив, что в Ново-Огарево президент проводит совещания, туда к нему приезжают руководители ведомств, служб, министерств и так далее. На вопрос, приходится ли всем, в том числе ему самому, проходить через эти туннели, Песков ответил: "При необходимости, да".

Ранее Песков сообщал, что такие средства дезинфекции установлены и в Кремле, и в резиденции Ново-Огарево.

Правительство Пензенской области ранее сообщило, что дезинфекционный туннель, произведенный пензенской компанией "Моторные технологии", перепрофилировавшей производство во время пандемии из-за угрозы распространения коронавируса, поставлен в резиденцию президента РФ в Ново-Огареве. Дезинфекция осуществляется распылением антисептика. Специальные коллекторы обеспечивают равномерную подачу средства на проходящего по туннелю. Активируется система автоматически при помощи датчика движения.