В Перми ввели карантин в Богоявленском мужском монастыре из-за выявленных случаев COVID-19

ТАСС, 20 июня. Богоявленский мужской монастырь в Верхней Курье (Пермь) временно закрыт для посещения из-за выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в официальной группе монастыря "ВКонтакте".

"В монастыре выявили зараженных COVID-19. Временно монастырь закрыт для посещения. Треб и служб в ближайшее время для прихожан не будет", - говорится в сообщении.

В пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону и Пермской Епархии ТАСС пока не удалось получить комментарий о сложившейся ситуации. В официальной группе отдела по делам молодежи Пермской епархии "Православная молодежь Прикамья" сказано, что вход и выход из монастыря запрещен, на карантин поместили около 40 человек. Упоминается, что заболел наместник монастыря - Архимандрит Стефан (Сексяев). "Архимандриту Стефану стало лучше, перевели из реанимации в палату", - сказано в сообщении.

Богоявленский мужской монастырь расположен на правом берегу Камы в Перми, он был образован в 2004 году на месте скита Троицкого Стефановского мужского монастыря. Здесь исполняются требы, совершается чин венчания и отпевания. При монастыре есть катехизаторская школа для взрослых, воскресная школа для детей, иконописная мастерская.

В Пермском крае выявлено 3 069 случаев заражения коронавирусом, 2 140 человек выздоровели, 63 умерли.