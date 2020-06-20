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Пандемия коронавируса нового типа

Люди, которым ввели вакцину, чувствуют себя хорошо. Главное о коронавирусе за 20 июня

© Елена Афонина/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

Москва

  • Всего зафиксировано 212 978 случаев заражения, из них новых — 34.
  • В Подмосковье выявили 591 случай заражения коронавирусом. Это минимум с 28 апреля.
  • В Москве открылся для посещения "Аптекарский огород". На территорию сада пока можно попасть только по предварительной регистрации и электронному билету.

Мир

  • Всего зафиксировано более 8,6 млн. случаев заражения, умерли более 460 тыс. человек.
  • Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Бразилии превысило 1 млн.
  • Казахстан поэтапно возобновляет прерванные из-за пандемии международные авиарейсы.
  • Великобритания может ввести обязательные анализы на коронавирус в аэропортах.
  • Резкий прирост числа случаев заражения зафиксировали в пятницу в американских штатах Аризона, Флорида, Техас и Южная Каролина.
  • В Испании изучат сточные воды и зоны для купания на наличие коронавируса.
  • Власти Узбекистана выплатят иностранным туристам по $3 тыс. при заражении коронавирусом.
Теги
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