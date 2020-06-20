Люди, которым ввели вакцину, чувствуют себя хорошо. Главное о коронавирусе за 20 июня

Россия
- Всего зафиксировано 576 952 случая заражения, из них новых — 7 889. За сутки умер 161 человек, за весь период — 8 002.
- Добровольцы, которым ввели вакцину от коронавируса, чувствуют себя нормально, нежелательных реакций нет.
- Мишустин утвердил продление электронных больничных для работающих пенсионеров.
- Путин заявил, что медикам удалось свести до минимума потери из-за коронавируса в России.
- Совет Федерации хочет включить в программу диспансеризации тестирования на антитела к коронавирусу.
- Творческие вузы могут начать работать в привычном формате с сентября.
- Ограничение ослабляют в Калининграде, Смоленске, Чувашии, Тюменской области и Марий Эл. На Ямале их действие, напротив, продляют.
Москва
- Всего зафиксировано 212 978 случаев заражения, из них новых — 34.
- В Подмосковье выявили 591 случай заражения коронавирусом. Это минимум с 28 апреля.
- В Москве открылся для посещения "Аптекарский огород". На территорию сада пока можно попасть только по предварительной регистрации и электронному билету.
Мир
- Всего зафиксировано более 8,6 млн. случаев заражения, умерли более 460 тыс. человек.
- Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Бразилии превысило 1 млн.
- Казахстан поэтапно возобновляет прерванные из-за пандемии международные авиарейсы.
- Великобритания может ввести обязательные анализы на коронавирус в аэропортах.
- Резкий прирост числа случаев заражения зафиксировали в пятницу в американских штатах Аризона, Флорида, Техас и Южная Каролина.
- В Испании изучат сточные воды и зоны для купания на наличие коронавируса.
- Власти Узбекистана выплатят иностранным туристам по $3 тыс. при заражении коронавирусом.