Песков: молодежь на Западе не знает, кто с кем воевал и кто победил во Второй мировой

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверен, что многие молодые люди на Западе не знают, кто с кем воевал и кто кого победил во Второй мировой войне, потому что историческая память об этих событиях там прошла через фильтры пропаганды.

В эфире программы "Большая игра" на Первом канале представитель Кремля отметил, что в европейских странах "практически отсутствует действующий механизм передачи исторической памяти и исторической правды молодым поколениям". "Я не думаю, что очень много молодых людей, предположим, в возрасте 16-15 лет, в Великобритании, в Германии, во Франции, в США смогут дать простую картину: кто с кем воевал, кто находился в опасности, кто на кого напал и кто кого победил", - сказал Песков. Он выразил сомнение, что есть точная статистика на этот счет. "Но я убежден, что это именно так, и с моей точки зрения это трагедия", - подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

В России, как отметил Песков, "ситуация обстоит совсем иным образом", так как фактически нет семьи, которая не хранила бы память о Великой Отечественной войне и боль о понесенных в те годы утратах. В свою очередь, даже в тех семьях на Западе, которые по идее должны хранить память о Второй мировой войне, как считает Песков, "эта память не совсем жива" или "уже прошла через фильтры, как это ни странно, западной пропаганды и идеологии, направленной на непризнание исторической правды".

"Я думаю, что ощущение опасности такого исторического забвения, ощущение неприемлемости этого с точки зрения будущих поколений, и было основным мотивом, которым руководствовался президент [РФ Владимир Путин], когда писал эту статью [о событиях, связанных со Второй мировой войной]", - заключил пресс-секретарь президента.