В Марий Эл отменили самоизоляцию для приезжающих из других регионов и из-за рубежа

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Обязательная двухнедельная самоизоляция для граждан, приезжающих в Марий Эл из других регионов или из-за рубежа отменена с 22 июня, говорится в сообщении пресс-службы главы республики.

"Снимается обязательство гражданам, прибывшим с территорий иностранных государств, а также гражданам, прибывшим из субъектов Российской Федерации сообщать на горячую линию по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Марий Эл о своем возвращении, месте, датах пребывания на указанных территориях, свои данные и контактную информацию. Кроме того, с 22 июня прибывшим не надо будет обеспечивать самоизоляцию на дому сроком 14 календарных дней со дня прибытия в республику", - говорится в сообщении.