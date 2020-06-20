В Марий Эл отменили самоизоляцию для приезжающих из других регионов и из-за рубежа

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Обязательная двухнедельная самоизоляция для граждан, приезжающих в Марий Эл из других регионов или из-за рубежа отменена с 22 июня, говорится в сообщении пресс-службы главы республики.
"Снимается обязательство гражданам, прибывшим с территорий иностранных государств, а также гражданам, прибывшим из субъектов Российской Федерации сообщать на горячую линию по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Марий Эл о своем возвращении, месте, датах пребывания на указанных территориях, свои данные и контактную информацию. Кроме того, с 22 июня прибывшим не надо будет обеспечивать самоизоляцию на дому сроком 14 календарных дней со дня прибытия в республику", - говорится в сообщении.
Кроме того, обязательный режим самоизоляции снимается для граждан старше 65 лет и граждан, имеющим хронические заболевания. В то же время введенный ранее режим повышенной готовности сохраняется до 29 июня включительно. Продлевается запрет на проведение массовых мероприятий. Это ограничение не распространяется на подготовку, а также проведение выборов, референдумов и торжественных мероприятий в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов и Парада Победы 24 июня 1945 года.
В Марий Эл выявлено 2 642 случая заражения коронавирусом, 2 543 человека выздоровели, 20 умерли.