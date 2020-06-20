Пресс-секретарь Назарбаева рассказал о самочувствии первого президента Казахстана

НУР-СУЛТАН, 20 июня. /ТАСС/. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев чувствует себя хорошо, коронавирусная инфекция протекает у него бессимптомно. Об этом сообщил пресс-секретарь первого президента республики Айдос Укибай в интервью информационному агентству Tengrinews, опубликованном в субботу.

"Нурсултан Назарбаев чувствует себя хорошо, болезнь протекает бессимптомно. Температура стабильная, симптомов, характерных для коронавирусной инфекции, не замечено. Первый президент Казахстана находится под наблюдением врачей. И, по их данным, поводов для беспокойства нет", - рассказал Укибай.

По его словам, Назарбаев продолжает работать в дистанционном режиме. "За эти дни Нурсултан Абишевич уже провел несколько телефонных разговоров с лидерами дружественных стран. В целом используются современные инструменты коммуникаций, видео-конференц-связь, правительственная специальная связь. Служебные документы также передаются с соблюдением санитарных норм. Обращения и письма граждан стараемся передавать оперативно в электронном формате", - пояснил пресс-секретарь. Он отметил, что Назарбаев читает все телеграммы и письма, которые поступают на его имя, как от лидеров других государств, так и от трудовых коллективов республики, и что все эти письма для него одинаково дороги.

18 июня пресс-служба первого президента Казахстана сообщила, что его анализ на коронавирус показал положительный результат, в связи с чем Назарбаев перешел на самоизоляцию и продолжает работать дистанционно.

Режим чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса действовал в Казахстане с 16 марта по 11 мая, однако карантинные меры в различных регионах республики по-прежнему сохраняются. 18 июня правительство Казахстана приняло решение о введении дополнительных ограничительных мер 20-21 июня, в частности, в шести городах, в том числе в столице приостановлена работа торгово-развлекательных центров и рынков, ограничена работа общественного транспорта.