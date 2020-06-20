В Татарстане за ветеранами установили меднаблюдение перед торжественными мероприятиями

КАЗАНЬ, 20 июня. /ТАСС/. Ношение масок и перчаток станет обязательным для ветеранов, присутствующих на торжественном прохождении техники в Казани, приуроченном к 75-летию Победы. В данный момент за ветеранами установлено медицинское наблюдение, говорится в сообщении республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям "Татмедиа".

"По информации Управления Роспотребнадзора по Татарстану, 24 июня на торжественном прохождении техники в Казани, приуроченном к 75-летию Победы, будут присутствовать ветераны Великой Отечественной войны. По словам заместителя руководителя ведомства Любови Авдониной, за почетными гостями праздника уже установлено предварительное медицинское наблюдение - медики регулярно выезжают к подопечным на дом и внимательно следят за их самочувствием. В день торжественного события ношение перчаток и масок станет для ветеранов обязательным", - говорится в сообщении.

Как уточнила Авдонина, пожилые люди смогут снять средства индивидуальной защиты (СИЗ) только после прибытия на место события, где будет организована рассадка зрителей с соблюдением социальной дистанции. В качестве дополнительной меры эпидемиологической безопасности на трибунах будут установлены защитные экраны. Для ветеранов установят питьевой режим, они получат бутилированную воду. Организаторы торжественного прохождения военной техники предусмотрели возможность смены использованных зрителями комплектов средств индивидуальный защиты - почетным гостям выдадут новые маски и перчатки.

"При этом сбор использованных СИЗ будет централизованным. Все сопровождающие ветеранов лица, речь идет о волонтерах, также будут соблюдать масочно-перчаточный режим", - уточнила Авдонина.

Все участники мероприятия, включая курсантов военных училищ и служащих казанского гарнизона, пройдут осмотр - им измерят температуру. Площадь Свободы, где состоится мероприятие, пройдет санитарную обработку. Дезинфекцию пройдут салоны автобусов, которые доставят ветеранов на площадь и обратно домой. Во время мероприятия будут дежурить три машины скорой медицинской помощи. Для зрителей, находящихся на трибунах, будут работать два специально организованных медицинских пункта.

По данным регионального оперштаба, в Татарстане выявлено 4 152 случая заражения коронавирусом, 3 027 человек выздоровели, 12 пациентов умерли.