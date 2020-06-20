В Грузии проходит митинг в связи с годовщиной разгона акции протеста 20 июня 2019 года

ТБИЛИСИ, 20 июня. /ТАСС/. Несколько сотен активистов гражданского движения "Стыдно", представители некоторых политических партий, их сторонники, а также рядовые граждане в субботу принимают участие в митинге у стен парламента в Тбилиси в связи с годовщиной разгона акции протеста 20-21 июня 2019 года. Кадры митинга в прямом эфире передает грузинский телеканал "Рустави 2".

"Важным является еще раз напомнить властям, что мы никогда не забудем того, что они натворили ночью 20 июня. Наши требования остаются прежними: наказать всех тех полицейских, которые стреляли в нас прицельно. Выборами мы добьемся того, чтобы Георгий Гахария (глава МВД на момент митинга - прим. ТАСС) и все те люди, которые отдавали приказы 20 июня, были наказаны", - сказал журналистам один из лидеров движения "Стыдно" Нодар Рухадзе.

Акция протеста, в которой также участвует бывший президент Грузии Георгий Маргвелашвили, стартовала в 19:00 (18:00 мск), однако приготовления к ней велись в течение всего дня. С 16:00 (15:00 мск) мэрия Тбилиси по просьбе организаторов митинга перекрыла проспект Руставели, где расположен парламент. Манифестанты разместили необходимую аппаратуру и расклеили специальные стикеры на асфальте, чтобы митингующие сумели сохранять социальную дистанцию из-за рекомендаций Минздрава в связи с пандемией нового коронавируса.

20-21 июня 2019 года в грузинском парламенте проходила сессия Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Следуя утвержденному протоколу, глава российской делегации депутат Госдумы Сергей Гаврилов, являющийся президентом МАП, занял кресло спикера. Недовольная этим оппозиция сорвала мероприятие и вывела людей на акцию протеста, закончившуюся попыткой штурма парламента. Во время беспорядков пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.

Дело о беспорядках на митингах в Тбилиси МВД Грузии совместно с Генпрокуратурой расследуют по статьям "Организация группового насилия, руководство им или участие в нем" и "Заговор или мятеж в целях насильственного изменения конституционного строя Грузии". В рамках этого расследования задержаны 16 человек, в том числе и экс-министр обороны Ираклий Окруашвили, которого Тбилисский городской суд 13 апреля признал виновным по делу о беспорядках и приговорил к пяти годам тюрьмы. Обвинения по указанному делу также предъявлены бывшему депутату парламента Грузии от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелии. Президент Грузии Саломе Зурабишвили 15 мая помиловала Окруашвили, и сейчас он находится на свободе.