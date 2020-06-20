В Мурманской области с 22 июня вводят очередной этап снятия ограничений по коронавирусу

"Мурманская область переходит к очередному этапу смягчения ограничений с учетом стабилизации ситуации. Апатиты и Кировск, там снимается режим карантина, мы снимаем запрет за выезд из этих муниципальных образований, сохраняется лишь режим ограниченного въезда. Там открываются магазины непродовольственных товаров площадью торгового зала до 400 кв. м и фитнес-залы с загрузкой до 50%, в Мурманске, Мончегорске, Североморске, Кольском районе - то же самое", - сказал Чибис.

МУРМАНСК, 20 июня. /ТАСС/. Власти Мурманской области приняли решение о введении очередного этапа снятия ограничений по коронавирусу с открытием крупных торговых центров и фитнес-центров в ряде городов и отменой двухнедельной изоляции для въезжающих на территорию региона, кроме вахтовиков. Об этом в понедельник сообщил глава региона Андрей Чибис на оперативном совещании в правительстве.

Он добавил, что отменяется обязательная ранее двухнедельная самоизоляция для всех въезжающих на территорию Мурманской области и обязательное прохождение тестирования, за исключением организованных групп и вахтовиков. Все указанные нововведения начнут действовать с понедельника, 22 июня. Губернатор подчеркнул, что очаги в Апатитах и Кировске и Белокаменке локализованы, ситуация стабилизирована, в том числе с учетом действующих медицинских учреждений и наличия резервного госпиталя, который был оборудован силами МЧС.

Первый очаг коронавируса в Мурманской области был выявлен в Кировско-Апатитской агломерации, где расположено одно их промышленных предприятий "ФосАгро" - АО "Апатит". Второй, более крупный очаг, зафиксирован в Белокаменке под Мурманском среди рабочих подрядной организации "Новатэка" - компании "Велесстрой". Третий очаг был выявлен в Мурманске среди сотрудников одной из силовых структур, какой именно - не сообщается.

По данным оперативного штаба, в Мурманской области выявлено 66 новых случаев заболевания коронавирусом, из них 47 - в Мурманске, общее число подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией составляет 4 346. 3 020 пациентов выздоровели и выписаны из больницы, 1 317 - находятся на лечении, 9 человек умерли.