Посол РФ в Вашингтоне заявил, что около 100 россиян находятся в американских тюрьмах

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Около 100 россиян находятся в заключении в США. Об этом заявил в субботу посол РФ в США Анатолий Антонов в открытом интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

"В общей сложности около 100 россиян находятся в американских застенках. По надуманным предлогам россиян сажают в карцер, лишают адекватного медицинского обслуживания, лекарств, ограничивают в звонках родственникам",- сказал он.

Посол выразил надежду, что российские граждане смогут вернуться на родину либо по амнистии, либо по Конвенции Совета Европы о передаче осужденных лиц от 1983 года. "Ожидаем, что власти США учтут гуманитарную составляющую вопроса и уже отбытые россиянами длительные сроки заключения. Об этом не раз говорил [глава МИД РФ]Сергей Викторович Лавров в беседах с госсекретарем США Майклом Помпео", - добавил Антонов.

Дипломат также подчеркнул, что озабоченность вызывает и практика ареста россиян в третьих странах по запросу Вашингтона. "С 2008 года зафиксировано 53 таких случая. Мы отвергаем такие действия США, осуждаем развернутую американской стороной "охоту" на наших граждан", - указал он.