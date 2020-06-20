В Карачаево-Черкесии открыли седьмой госпиталь для пациентов с коронавирусом

"По поручению главы Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова на базе Усть-Джегутинской центральной больницы открыт и полностью готов к приему первых пациентов резервный "ковид"-госпиталь на 150 мест", - говорится в сообщении.

ЧЕРКЕССК, 20 июня. /ТАСС/. Седьмой госпиталь на 150 коек для зараженных коронавирусом открыли в Карачаево-Черкесии на базе Усть-Джегутинской центральной больницы. Об этом в субботу журналистам сообщили в оперативном штабе по профилактике и противодействию распространения коронавирусной инфекции на территории республики.

Отмечается, что все палаты нового госпиталя оснащены кислородом, также подготовлено 12 реанимационных коек, аппараты искусственной вентиляции легких, ЭКГ, рентген-аппарат, компьютерный томограф, все необходимые лекарства и средства индивидуальной защиты. Для работников госпиталя подготовлено общежитие.

Всего в Карачаево-Черкесии развернуто 925 койко-мест для зараженных коронавирусом, ранее был открыт резервный госпиталь на 65 коек на базе Правокубанской участковой больницы.

После обращения главы КЧР Рашида Темрезова в Минздрав РФ для помощи медикам региона в борьбе с коронавирусом в республику были направлены специалисты из Уфы, в Карачаево-Черкесию прибыли 17 высокопрофессиональных врачей. Среди прибывших медиков анестезиологи-реаниматологи, инфекционисты, рентгенологи, эпидемиологи, пульмонологи и терапевты. Возглавляет бригаду главный врач Белорецкой ЦКРБ Евгений Владимирович Кустов. Также в республике уже работает команда врачей из Национального медицинского исследовательского центра кардиологии Министерства здравоохранения РФ.

Ранее Темрезов сообщил, что режим самоизоляции в регионе продлен по 22 июня. Обязательным требованием остается соблюдение масочного режима и социального дистанцирования. За последние сутки в республике выявили 91 случай заражения коронавирусом, всего в Карачаево-Черкесии зафиксировано 2 730 случаев инфицирования, 976 жителей выздоровели, 11 пациентов умерли.