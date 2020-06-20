Строительный вагончик с мужчиной внутри смыло в реку во время ливня в Симферополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июня. /ТАСС/. Дождевые стоки во время сильного ливня в субботу смыли в реку Салгир в Симферополе строительный вагончик, внутри которого находился мужчина. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по Крыму.

"20 июня в службу спасения поступила информация о том, что в результате обильного выпадения осадков в виде дождя в ГО Симферополь в районе ул. Титова в реку Салгир смыло строительный вагончик. По предварительной информации, в вагончике находится мужчина", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на место происшествия направили оперативную группу 1 пожарно-спасательной части 1 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы ГУ МЧС России по Республике Крым. Также прибыли сотрудники администрации Симферополя и муниципального бюджетного учреждения "ГОРОД".

"<...> Строительный вагончик находится в реке Салгир, очевидцы происшествия помогли мужчине выбраться из вагончика. Сотрудниками ГУ МЧС России по Республике Крым пострадавший был передан сотрудникам скорой медицинской помощи", - сообщается на сайте.

Ранее в субботу в Крыму объявили штормовое предупреждение о сильном ливне с градом и шквалистым ветром до 25 м/с. В Симферополе днем прошел дождь с грозой. Сейчас в городе облачно и безветренно, без осадков, температура воздуха около 24 градусов тепла.