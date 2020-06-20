Полиция Парижа задержала пять человек в ходе демонстраций

ПАРИЖ, 20 июня. /ТАСС/. Стражи правопорядка задержали пять человек во время различных демонстраций, который прошли в субботу в Париже. Об этом сообщили в префектуре полиции столицы.

"Силы безопасности обеспечили порядок во время разрешенных шествий и обеспечили соблюдение запретов на несанкционированные манифестации", - говорится в сообщении префектуры. "По данным на 19:45 по парижскому времени (20:45 мск) задержаны пять человек, еще 36 манифестантов были остановлены для проверки документов, а в отношении 52 протестующих сделаны устные предупреждения", - отмечается в заявлении.

В субботу в Париже прошли несколько манифестаций, разрешенных властями города. Около тысячи человек приняли участие в демонстрации против расизма и насилия со стороны полиции. Участники акции протеста собрались днем на площади Республики, после чего манифестанты колонной двинулись по улицам города. Параллельно с данной демонстрацией в столице Франции в этот день прошла еще одна манифестация - с призывом легализовать во Франции мигрантов, не имеющих документов, и закрыть центры для административного задержания. Сотни демонстрантов прошли колонной от площади Нации в сторону площади Сталинград. Разрешенная префектурой акция в интернете получила название "Марш солидарности с мигрантами" и была приурочена к Всемирному дню беженцев, который ежегодно отмечается 20 июня.

Несколько других манифестаций, которые планировались в Париже в субботу, были запрещены столичной префектурой. Речь, в частности, идет о манифестации по призыву ассоциации чеченцев, которую предполагалось провести на площади Бастилии в знак протеста "против торговцев наркотиками и против лжи относительно чеченской общины" после инцидентов в городе Дижоне, где ранее произошли массовые столкновения между выходцами из Чечни и стран Магриба. Как уточнили в префектуре, в ее проведении было отказано в связи с "рисками, которые могут привести к беспорядкам". Еще одна манифестация должна была пройти в этот день в районе американского посольства в Париже, но она также была запрещена.