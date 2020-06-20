В Коми ввели премии в 50 тыс. рублей набравшим 100 баллов по ЕГЭ и призерам олимпиад

СЫКТЫВКАР, 20 июня. /ТАСС/. Власти Республики Коми впервые в этом году учредили премии в 30 и 50 тыс. рублей призерам и победителям заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, а также набравшим 100 баллов по ЕГЭ. Первые четыре обладателя премии в республике уже известны, сообщил в субботу врио главы региона Владимир Уйба.

"С этого года в республике одиннадцатиклассники, получившие на ЕГЭ максимальные 100 баллов, а также призеры и победители заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников будут награждаться премиями. Такая норма в регионе вводится в первые, и надеюсь, она будет [действовать] долго. Победители всероссийской олимпиады школьников будут получать по 50 тыс. рублей, призеры - по 30 тыс., а каждый выпускник, получивший на ЕГЭ максимальный балл, получит 50 тыс. рублей за каждые 100 баллов. Это еще один стимул для выпускников, как следует подготовиться к экзаменам и на ЕГЭ получить лучший результат", - сказал Уйба в своем видеообращении к жителям, оно размещено на официальной странице региона во "ВКонтакте".