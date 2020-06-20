В Коми ввели премии в 50 тыс. рублей набравшим 100 баллов по ЕГЭ и призерам олимпиад

СЫКТЫВКАР, 20 июня. /ТАСС/. Власти Республики Коми впервые в этом году учредили премии в 30 и 50 тыс. рублей призерам и победителям заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, а также набравшим 100 баллов по ЕГЭ. Первые четыре обладателя премии в республике уже известны, сообщил в субботу врио главы региона Владимир Уйба.
"С этого года в республике одиннадцатиклассники, получившие на ЕГЭ максимальные 100 баллов, а также призеры и победители заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников будут награждаться премиями. Такая норма в регионе вводится в первые, и надеюсь, она будет [действовать] долго. Победители всероссийской олимпиады школьников будут получать по 50 тыс. рублей, призеры - по 30 тыс., а каждый выпускник, получивший на ЕГЭ максимальный балл, получит 50 тыс. рублей за каждые 100 баллов. Это еще один стимул для выпускников, как следует подготовиться к экзаменам и на ЕГЭ получить лучший результат", - сказал Уйба в своем видеообращении к жителям, оно размещено на официальной странице региона во "ВКонтакте".
Руководитель региона озвучил имена первых четырех обладателей премий - это призеры заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников от Республики Коми Владислав Денькович из Сыктывдинского района, Святослав Красиков и Артем Шамшура из Сыктывкара, Юлия Стельмах из Ухты.
По слова врио главы Коми, уже известно количество медалистов в этом году, поскольку произошли изменения, и при выставлении оценок в аттестаты не учитывались результаты ЕГЭ. Обладателями золотых медалей в этом году стали 365 выпускников, серебряных медалей - 141. Больше всего отличников подготовили общеобразовательная школа № 23 города Воркуты - 19 человек. Среди сельских школ по этому показателю лидируют школы сел Корткерос и Объячево, где по пять круглых отличников.
В республике продолжают готовиться к проведению ЕГЭ. Будет открыт 71 пункт проведения ЕГЭ. Все они оснащены приборами для обеззараживания воздуха. Будет обязательная дезинфекция помещений и рассадка на дистанции не менее полутора метров. Все выпускники и сотрудники будут оснащены масками, перчатками и антисептиками для обработки рук. Готовность пунктов проведения экзамены будет проверена трижды. Первая республиканская проверка уже прошла, две остальные - в конце июня, сообщил руководитель республики.