На севере азиатской части России ожидается аномальное тепло

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Аномально теплая погода устанавливается на севере азиатской части страны: в Якутии, на Чукотке и в Красноярском крае. Аномалии будут достигать 16 градусов, сообщил ТАСС в субботу научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Очень теплая погода на севере азиатской части страны, просто очень теплая. Аномалии температуры до 16 градусов на севере Якутии, до 8 градусов на Чукотке, на севере Красноярского края", - сказал он.

По словам Вильфанда, в воскресенье, например, на севере Якутии температура поднимется до 28-32 градусов, в Красноярском крае - до 20-28 градусов.

"Это очень высокая температура", - отмечает метеоролог.