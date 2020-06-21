В Испании завершается действие введенного из-за пандемии режима повышенной готовности

МАДРИД, 21 июня. /ТАСС/. Действие режима повышенной готовности, введенного в Испании в середине марта из-за пандемии коронавируса, завершается в воскресенье. Эта мера позволила правительству ограничить передвижение населения всей страны, кроме случаев крайней необходимости.

Введение режима было одобрено Советом министров 14 марта. Для его пролонгации требовалось разрешение Конгресса депутатов (нижняя палата парламента). Парламент шесть раз позволял продлить эту меру. Правительство Испании вводило режим повышенной готовности во второй раз в истории страны. В последний раз это происходило в 2010 году во время забастовки авиадиспетчеров.

Теперь в стране снимаются ограничения на передвижение между провинциями и автономными сообществами. Принятие последующих мер для того, чтобы не допустить распространения инфекции, переходит в компетенцию региональных властей. Несмотря на завершение действия режима, Минздрав Испании рекомендовал жителям не торопиться с путешествиями по стране, если речь не идет о случаях крайней необходимости.

Кроме того, с воскресенья пиренейское королевство открывает границы с государствами Шенгенской зоны. Таким образом, прибывающие в Испанию иностранцы больше не должны соблюдать обязательный двухнедельный карантин. Исключение сделано для Португалии, с которой королевство откроет границу лишь 1 июля. С 15 июня на Балеарские острова в рамках пилотной программы по открытию безопасных туристических коридоров уже начали прибывать первые гости из Германии.

Как заявили в Минздраве Испании, прибывающих в королевство из-за рубежа будут ждать три контроля: проверка документов, контроль температуры и визуальный контроль. Если при прохождении одной из этих процедур возникнут какие-либо проблемы, иностранцу придется пройти медицинский осмотр.

Власти ранее объявляли, что даже после завершения действия режима повышенной готовности жителям страны придется и дальше носить защитные маски в общественных местах, если нет возможности соблюдать дистанцию в 1,5 м. За несоблюдение этой нормы грозят штрафы до €100. По данным местных СМИ, за время действия режима за нарушение ограничительных мер были задержаны более 9 тыс. человек.

План правительства

После введения режима повышенной готовности в Испании были закрыты все кафе, рестораны, спортзалы, музеи, отели, развлекательные заведения, школы. Меры, принятые для сдерживания распространения инфекции, оказали крайне негативное влияние на экономику страны. Правительство Испании высказывало мнение, что ВВП страны сократится в текущем году на 9,2%, а уровень безработицы может достигнуть 19%. По некоторым подсчетам, сектор туризма понесет в этом году прямые и косвенные убытки в размере €92,5 млрд.

28 апреля правительство представило поэтапный план послабления ограничительных мер, который включал четыре фазы - от нулевой до третьей. Власти королевства изначально предупреждали, что смягчение мер может идти разными темпами в зависимости от ситуации в том или ином регионе или провинции.

В зависимости от фазы постепенно разрешалось возобновить деятельность кафе, отелям, музеям и другим заведениям и учреждениям. Кроме того, было позволено встречаться с близкими и друзьями, проживающими в одной провинции, заниматься спортом на улице.

К окончанию действия режима большая часть населения страны находилась на последнем этапе. Автономное сообщество Мадрид, которое сильнее других регионов Испании пострадало из-за пандемии, к 21 июня не успело перейти на данную фазу.

Хотя в стране наступает "новая нормальная жизнь" - именно так власти Испании называют жизнь после завершения режима повышенной готовности - далеко не все ограничения будут отменены. Теперь меры в разных автономиях страны будут регулироваться региональными властями. Так, сообщества оставляют в силе определенные ограничения на вместимость развлекательных заведений, пляжей, музеев, театров.

Ситуация в Испании

Первый случай заражения коронавирусом в Испании был зафиксирован 31 января, число инфицированных резко начало расти после выявления локальной вспышки в Италии. С начала распространения инфекции в королевстве выявлено около 246 тыс. случаев заражения коронавирусом, свыше 28,3 тыс. пациентов умерли.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 8,6 млн человек, около 460 тыс. умерли.