В крупных городах Азербайджана на две недели ужесточается карантин

Новые правила предусматривают дополнительные меры изоляции и ограничения на передвижение. Часть сотрудников госпредприятий и бюджетных организаций, а также частных компаний, работающих в сферах, которым разрешено продолжать деятельность в условиях карантина, будут переведены на удаленный режим. Руководителям разрешено привлечь к работе в офисах минимальное число сотрудников, предварительно внеся их списки на портал разрешений электронного правительства.

В то же время продолжат деятельность продуктовые магазины и аптеки, больницы и поликлиники, ветеринарные клиники, службы жизнеобеспечения, общественный транспорт, включая бакинский метрополитен. Также будет открыт вход на бульвары, в парки и скверы.

Согласно постановлению кабинета министров, на этот период вновь закроются крупные торговые центры, за исключением действующих при них продовольственных магазинов и аптек, кафе и рестораны, им разрешена только доставка еды на дом и в офисы. Прекратят работу музеи и выставочные залы, парикмахерские и салоны красоты. Эти ограничения действовали в стране c конца марта и были поэтапно сняты во второй половине мая в рамках смягчения особого карантинного режима.

БАКУ, 21 июня. /ТАСС/. Двухнедельный жесткий карантин начинает действовать с воскресенья в восьми населенных пунктах Азербайджана, включая Баку. Из-за роста числа инфицированных коронавирусом в стране правительство приняло решение с полуночи 21 июня до утра 5 июля ужесточить карантинные условия в столице и других таких крупных городах, как Гянджа, Сумгаит, Ленкорань, Евлах, Масаллы, Джалилабад, а также в Апшеронском районе (прилегает к Баку). Все они входят в так называемый первый кластер, где зарегистрировано наибольшее количество инфицированных.

Для всех остальных граждан вновь запускается действовавшая с 5 апреля по 18 мая система СМС-разрешений. Они могут покидать место жительства только в трех случаях: для получения медицинской помощи; для покупки продуктов и лекарств, походов на почту или в банк, а также прогулок на свежем воздухе; для участия в похоронах близких родственников. Для этого необходимо направить СМС-сообщение с указанием специального кода и данных удостоверения личности (в Азербайджане - документ, удостоверяющий личность гражданина) на выделенный номер и получить разрешение. При этом походы к врачу, за покупками и на прогулку могут длиться не более двух часов и разрешение на них будет даваться только раз в день. Если процедура в медицинском учреждении затянется, то это должно быть подтверждено справкой врача, выданной пациенту.

При проверке на полицейских постах гражданину необходимо будет предъявить блюстителям порядка полученное из информационного центра электронного правительства СМС-разрешение в своем мобильном телефоне.

Для участия в похоронах разрешение можно получить, обратившись в кол-центр Министерства внутренних дел.

Контроль за соблюдением условий карантина поручен МВД. Уже с полуночи в различных местах будут установлены полицейские блокпосты, а с утра улицы будут патрулировать усиленные наряды сотрудников правоохранительных органов.

Локдаун на выходные результата не дал

В Азербайджане с 24 марта введен особый карантинный режим, действие которого в минувший четверг было продлено до 1 августа. Соответствующее решение властей было вызвано ухудшением эпидемиологической ситуации в стране с началом с поэтапного снятия ограничений. Если в начале мая число заражений составляло в среднем до 60 в день, то впоследствии суточный показатель превысил сначала 200, а затем 300 случаев.

Чтобы остановить рост случаев инфицирования власти в июне дважды вводили режим жесткой изоляции на выходные дни в Баку и ряде крупных городов, когда действовал полный запрет на выход из дома, не работали даже продуктовые магазины, аптеки и общественный транспорт. Однако, как признала в субботу на брифинге заведующая отделом Объединения по управлению территориальными медицинскими подразделениями Ягут Гараева, "режим строгого карантина на выходные дни не дал желаемого результата", сейчас наблюдается увеличение числа заражений. Она объяснила это массовым нарушением жителями страны карантинных правил. "Поэтому мы вынуждены вернуться к ряду ограничений", - сказала Гараева. По ее словам, гражданам страны необходимо понять, что ношение масок и соблюдение социальной дистанции "надолго станет образом жизни".

19 июня суточный показатель инфицирования впервые превысил 400, а в субботу было зафиксировано самое большое число заражений за время пандемии - 471.

По последним данным оперативного штаба при кабинете министров, общее число инфицированных в Азербайджане составило 12 238, выздоровели 6 516 человек, умерли 148.

Первый случай заражения коронавирусом в Азербайджане был выявлен 28 февраля.