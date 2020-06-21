Гидрометцентр: самые энергетически насыщенные солнечные лучи ждут россиян 21 июня

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Россиян ждут самые энергетически насыщенные солнечные лучи в воскресенье, 21 июня, в связи с летним солнцестоянием, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В это день [летнего солнцестояния] солнце доходит до 23 градуса северной широты. На этой широте солнце перпендикулярно в полдень, затем оно начнет уходить к экватору. В этот день солнечные лучи самые энергетически насыщенные", - сообщил он.

По словам Вильфанда, если бы не существовало перемещения теплых и холодных воздушных масс, то в день летнего солнцестояния было самое активное прогревание подстилающей поверхности. На климат данное явление влияния не окажет, отметил метеоролог.