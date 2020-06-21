Восемь часов в "защите". Как студенты-медики борются с пандемией на Дальнем Востоке

В здании Владивостокской клинической больницы (ВКБ) №4 в апреле развернули госпиталь для пациентов с коронавирусом, и с первых дней в нем работает ординатор первого года неврологического отделения Владислав Ли. Под наблюдением двух дежурных врачей в отделении находятся в среднем 60 пациентов.

Ее рабочий день длился по 12 часов. "В "красной зоне" мы проводили по шесть-восемь часов, потом заканчивались защитные свойства респиратора. В остальное время мы были в "чистой зоне": больница обеспечила нас проживанием и трехразовым питанием. Все 14 дней мы работали как единое целое <...> Это колоссальный опыт, и я очень рада, что смогла внести свой вклад", - призналась Евстифеева.

Девушка две недели работала в инфекционном отделении городской поликлиники, где лечат больных с коронавирусом. Первая ее смена была дневной, и прошла очень трудно. "Когда я впервые надела костюм индивидуальной защиты, респиратор и очки, стало тяжело дышать. При этом было приятное чувство, что ты вносишь свой вклад в борьбу с пандемией, и благодаря этому чувству я решила, что не отступлю и буду работать. В последующие смены я привыкла, и средства индивидуальной защиты вскоре стали для меня "второй кожей", - рассказывает она.

"Я без раздумий вписала себя в список желающих работать, и уже на следующий день меня пригласили на собеседование. Родители были не против, отнеслись с пониманием, но, конечно, переживали, что я подвергаю себя риску", - сказала студентка пятого курса из Якутска Анастасия Евстифеева.

Президент России Владимир Путин в апреле поручил привлечь аспирантов и студентов медвузов к борьбе с коронавирусом. В опубликованной на этой неделе статье "75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим" глава государства отметил, что уверен в характере народов России, приведя в пример молодых врачей, "которые сегодня идут в "красную зону", чтобы спасать людей".

ТАСС, 21 июня. Студенты-медики на Дальнем Востоке с первых дней пандемии коронавируса помогают опытным врачам в борьбе с распространением вируса, ежедневно проводя по шесть-восемь часов в защитных костюмах. Молодые люди к отмечаемому в воскресенье Дню медицинского работника рассказали ТАСС о работе в "красной зоне", безответственности пациентов и буднях волонтеров.

"Перед началом работы все мы прошли 36-часовой курс по вопросам лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, ординаторы и опытные врачи непрофильных специальностей также постоянно консультируются с пульмонологами и инфекционистами. Пациентов мы лечим не только от COVID-19, но и от сопутствующих заболеваний: при коронавирусной инфекции у пациентов происходит изменение свойств крови, она сгущается, и это может привести к инсультам. Если у пациента есть сопутствующая неврологическая патология, то он, конечно, госпитализируется в наше отделение", - сказал ординатор.

Ли отметил, что сложности возникают не только при борьбе с вирусом. Из-за нежелания разобраться в причинах заболевания и психологических проблемах, некоторые пациенты устраивают в стационаре мини-бунты. "Когда люди начинают получать лечение, их состояние улучшается, и они не всегда понимают, зачем им оставаться в медучреждении", - пояснил медик.

По его словам, усталость от повышенных мер предосторожности заметна у многих жителей Владивостока, и они начали пренебрегать нормами социальной дистанции и ношением масок на улицах. Такое поведение прибавляет работы медикам: "Осмотр пациентов в отделении, без учета времени на заполнение документов, занимает около трех часов. Защитные костюмы для работы с пациентами довольно плотные, а на улице прохладнее не становится. Если люди не будут соблюдать простые, можно сказать, прописные правила, то количество пациентов у нас вряд ли уменьшится, а работа в таких условиях для нас очень непроста".

Дмитрий Шилин, ординатор второго года кафедры анестезиологии и реанимации Читинской государственной медицинской академии, тоже обратил внимание на легкомысленное отношение многих жителей к коронавирусу. Молодой человек работает в читинской горбольнице №1 - главном моногоспитале региона. "Здесь такая особенность, что больные чувствуют себя нормально: если у них даже, допустим, пневмония и 50% легких поражено, может даже кашля не быть. Температура не повышается, и такие пациенты могут долго сидеть дома, думая, что отлежатся. Проведут дома шесть-десять дней, а пневмония за это время разрастется, добавится какой-нибудь бактериальный агент, в результате сам коронавирус может уже и пройти, а бактериальная пневмония вырастет до таких размеров, что ее сложно лечить", - пояснил ординатор.

В читинскую горбольницу №1 в основном попадают пенсионеры, но в последнее время, по словам Шилина, пациенты с коронавирусом стали "молодеть" - все чаще поступают люди трудоспособного возраста. Как считает ординатор, это происходит из-за уходящего у жителей страха заразиться: "Выходишь на улицы и видишь, что самоизоляции как таковой нет. В маске, мне кажется, в моем местном продуктовом магазине только я хожу, а остальные, видимо, считают, что это неважно, или просто устали от ограничений".

Волонтеры-медики

Подготовкой медиков на Дальнем Востоке занимаются семь вузов, в числе которых и Тихоокеанский государственный медицинский университет (ТГМУ). Как сообщила проректор вуза Лидия Транковская, университет направил ординаторов всех специальностей на помощь медучреждениям в борьбе с коронавирусом. "В медицинских организациях работают наши студенты всех направлений подготовки. Они трудятся на должностях младшего и среднего медперсонала, а ведущие педагоги ТГМУ консультируют медиков", - сказала она.

Однако студенты медицинских вузов не только помогают с лечением больных, но и выполняют другую работу. Так, в Бурятии штаб регионального отделения всероссийского движения "Волонтеры-медики" начал работать еще в конце марта. За два месяца волонтеры выполнили в Улан-Удэ больше 12 тыс. заявок - доставляли продукты, лекарства, вели разъяснительную работу и оказывали консультационную помощь. В региональном штабе движения - шесть волонтеров, все они студенты третьего и четвертого курсов медицинского института Бурятского государственного университета (БГУ). Молодые люди помогают пожилым и маломобильным.

Как рассказала ТАСС координатор хабаровского отделения "Волонтеров-медиков" Диана Мкоян, добровольцы в Хабаровском крае с начала пандемии помогают в больницах, работают с пожилыми людьми и инвалидами. "В регионе около ста волонтеров-медиков - это и студенты, и взрослые люди, не связанные со здравоохранением. Часть из них помогают в медицинских учреждениях - проводят термометрию, распределяют потоки пациентов, обзванивают тех, кто находится на самоизоляции. Большинство же работают по заявкам, поступившим на горячую линию", - сказала Мкоян.

Добровольцы покупают продукты, лекарства, средства защиты для пожилых и маломобильных граждан, оплачивают для них услуги ЖКХ. Ежедневно волонтеры-медики оказывают помощь по 15-40 заявкам от людей. "В День медицинского работника мы планируем сделать подарки самым активным врачам, работающим с коронавирусными больными или другими пациентами, а также благоустроить территорию нескольких больниц - уберемся, покрасим скамейки, разрисуем асфальт поздравлениями и мотивирующими картинками", - добавила координатор.

Студентка медицинского института Северо-Восточного федерального университета Анастасия Попова присоединилась к работе волонтерского центра в конце марта. "Основная наша помощь заключается в покупке продуктов первой необходимости и лекарств, помощи по хозяйству. Когда поступают заявки, мы покупаем необходимое и доставляем домой пожилым людям. Работа волонтеров делится на два направления - выезды и работа в колл-центре", - рассказала он.

Важными качествами для волонтеров Попова считает ответственность и аккуратность. "Конечно, риск всегда есть, но мы предпринимаем все меры предосторожности. Нас полностью обеспечивают средствами индивидуальной защиты, мы регулярно сдаем анализы на коронавирус, а через каждые две недели отправляемся на самоизоляцию. Кроме того, при доставке продуктов обязательно соблюдаем дистанцию", - отметила волонтер.

Пандемия коронавируса

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 8,6 млн человек, около 460 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 576 952 случая заражения, выздоровели 334 592 человека, умерли 8 002. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Первый случай заражения на Дальнем Востоке выявили еще в феврале, его зафиксировали в Забайкальском крае. По данным региональных властей на 19 июня, коронавирус обнаружили у 19,5 тыс. жителей Дальневосточного федерального округа. Из них 10,6 тыс. человек выздоровели, 187 пациентов умерли.