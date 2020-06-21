Похороны Сергея Хрущева пройдут осенью в Москве на Новодевичьем кладбище

НЬЮ-ЙОРК, 21 июня. /ТАСС/. Похороны сына бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева (1894-1971), доктора технических наук Сергея Хрущева (1935-2020) пройдут осенью на Новодевичьем кладбище в Москве. Об этом его вдова Валентина Голенко рассказала в субботу корреспонденту ТАСС.

"Похороны будут в Москве на Новодевичьем кладбище", - указала она, отметив, что ориентировочно это случится в октябре текущего года. "Обычно я езжу в Москву 6 октября", - сообщила вдова Сергея Хрущева, подчеркнув, что сроки могут сместиться из-за пандемии заболевания, вызванного новым коронавирусом.

Ранее стало известно о том, что в США в возрасте 84 лет умер сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Сергей Хрущев. Он родился в Москве в 1935 году. В 1959-м он сопровождал своего отца в поездке по США. В 1963 году был удостоен звания Героя Социалистического Труда, являлся лауреатом Ленинской премии.

В 1991 году сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС переехал в США, где читал лекции по истории холодной войны в Брауновском университете в Провиденсе (штат Род-Айленд). Впоследствии он получил гражданство США, где проживал до самой смерти.