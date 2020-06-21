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Пандемия коронавируса нового типа

Кадыров сообщил об отрицательном тесте на антитела к коронавирусу

Ранее СМИ сообщали о якобы госпитализации главы Чечни с подозрением на коронавирус, однако официально эта информация не подтверждалась
Глава Чечни Рамзан Кадыров Пресс-служба администрации ЧР/ТАСС
Описание
Глава Чечни Рамзан Кадыров
© Пресс-служба администрации ЧР/ТАСС

ТАСС, 21 июня. Глава Чечни Рамзан Кадыров в воскресенье сообщил, что сданный им тест на наличие антител к коронавирусу показал отрицательный результат. Об этом он написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

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"Мой тест не выявил антитела. Это означает, что коронавирусной инфекцией я не болел", - написал глава Чечни.

Он также отметил, что вместе с ним тест на антитела сдали участники сборной команды КВН Чеченской Республики, которые, отложив подготовку к турниру, работали во время пандемии волонтерами, заботясь о больных. Тесты четверых из них оказались положительными.

Ранее СМИ сообщали о якобы госпитализации Кадырова с подозрением на коронавирус, однако официально эта информация не подтверждалась. Спикер парламента Чечни Магомед Даудов назвал сообщения о болезни главы региона сплетнями.

Теги
Кадыров, Рамзан АхматовичРоссияЧечняПандемия коронавируса нового типа
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