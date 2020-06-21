Гитару лидера группы Nirvana Курта Кобейна продали на аукционе за $6 млн

"Продано за $6 010 000. Новый мировой рекорд для гитар", - указывается в заявлении. Эстимейт на данный лот, по информации на сайте Julien's Auctions, составлял $1-2 млн.

НЬЮ-ЙОРК, 21 июня. /ТАСС/. Акустическая гитара покойного лидера группы Nirvana Курта Кобейна (1967-1994) продана в США на аукционе Julien's Auctions за рекордные $6 млн. Об этом сообщается в Twitter аукционного дома со штаб-квартирой в Лос-Анджелесе (штат Калифорния).

Предыдущий рекорд был установлен в 2019 году, когда почти за $3,97 млн была продана электрогитара Дэвида Гилмора, бывшего фронтмена британской группы Pink Floyd. До того момента рекорд стоимости удерживала гитара участника группы The Beatles Джона Леннона, которая была продана за $2,4 млн.

Кобейн выбрал гитару Martin D-18E для акустического концерта MTV Unplugged, проходившего 18 ноября 1993 году в нью-йоркской студии звукозаписи Sony Music Studios. Это выступление состоялось приблизительно за пять месяцев до смерти музыканта. Видео- и аудиоверсии концерта были выпущены в 1994 году, они считаются одними из самых знаменитых концертных записей группы. В 1996 году пластинка под названием Unplugged in New York была удостоена американской премии "Грэмии" в номинации "Лучший альтернативный альбом".

Nirvana была создана Кобейном и бас-гитаристом Кристом Новоселичем в 1987 году в Абердине (штат Вашингтон). Группа выпустила три студийных альбома, став одним из самых ярких представителей альтернативной сцены Сиэтла и музыкального стиля "гранж". Nirvana становилась лауреатом премий Грэмми, American Music Awards и других. В 1994 году в возрасте 27 лет Кобейн покончил жизнь самоубийством.