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Синоптики прогнозируют аномальный холод в некоторых регионах России

Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, температура ниже нормы на 4-6 градусов ожидается в Поволжье, на Урале и юге Западной Сибири

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Температура ниже нормы на 4-6 градусов прогнозируется в Поволжье, на Урале и юге Западной Сибири в ближайшие пять дней. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Заметное понижение температуры в Поволжье. Температура будет ниже нормы на 4-6 градусов. Это также касается Урала. Кроме того, на 4-6 градусов ниже нормы на юге Западной Сибири ", - сказал он.

По словам Вильфанда, в ближайшие пять дней потепление на эти территории не придет.

"Все это время в этих районах будет такая аномалия", - отметил метеоролог.

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