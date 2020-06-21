Синоптики прогнозируют аномальный холод в некоторых регионах России

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Температура ниже нормы на 4-6 градусов прогнозируется в Поволжье, на Урале и юге Западной Сибири в ближайшие пять дней. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Заметное понижение температуры в Поволжье. Температура будет ниже нормы на 4-6 градусов. Это также касается Урала. Кроме того, на 4-6 градусов ниже нормы на юге Западной Сибири ", - сказал он.

По словам Вильфанда, в ближайшие пять дней потепление на эти территории не придет.

"Все это время в этих районах будет такая аномалия", - отметил метеоролог.