Большинство пожаров в России связаны с возгоранием растительности и бытовых отходов

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Почти 214 тыс. пожаров произошло с начала текущего года в России, более 66% из них возникли на открытых территориях, в зданиях же большинство пожаров приходится на жилье. Об этом ТАСС сообщили в Департаменте надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России в ответ на соответствующий запрос.

"За пять месяцев 2020 года произошло 213 870 пожаров, из них 66% - это объекты на открытых территориях, в том числе горение сухой растительности и бытовых отходов", - сказал собеседник агентства. По его словам, каждый третий пожар произошел в зданиях, на транспортные средства пришлось лишь 3% возгораний.

По данным МЧС, наибольшее количество пожаров (77,5%), возникших в зданиях и сооружениях, произошли в жилых помещениях, почти каждый третий из них (28,3%.) - в многоквартирных домах, каждый четвертый - в одноквартирных, чуть меньше (23,6%) - в дачных домах и банях. Всего в жилье произошло почти 50 тыс. пожаров.

На объектах культуры происходит минимальное количество возгораний. Как уточнили в Департаменте надзорной деятельности МЧС, в музеях, выставках, библиотеках, театрах, концертных залах, соборах, церквях и других зданиях культурного назначения в России с начала года зарегистрировано лишь 55 пожаров.

При этом, согласно статистике, пожары приблизительно в равном количестве происходят в городах (51%) и сельской местности (49%). Причинами 74% всех пожаров стало неосторожное обращение с огнем, и только порядка 10% возникли из-за аварийного режима работы электрического оборудования и сетей. "Всего с начала года на пожарах спасено 83 208 человек, в том числе эвакуировано 68 087", - отметили в департаменте.

Ранее в МЧС России сообщили, что с начала 2020 года число пожаров по стране снизилось на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, гибели людей - на 12%.