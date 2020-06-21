Мурашко и Попова поблагодарили медиков за работу и поздравили с Днем медработника

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко и глава Роспотребнадзора Анна Попова поблагодарили медиков за самоотверженную работу, в частности, в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции, и поздравили коллег с профессиональным праздником - Днем медицинского работника.

"Этот праздник по праву можно считать днем всенародного признания благородного труда врачей, медицинских сестер, всех работников здравоохранения, кто сердцем чувствует боль и страдания людей и помогает сохранить самое дорогое - здоровье и жизнь. Врачевание - это не просто профессия, это настоящее призвание. Человеколюбие, самоотверженность, высокая ответственность - вот эти черты характера, которые ежедневно проявляются в работе людей самой гуманной профессии. Ваши умелые руки, неравнодушные сердца творят добро, а порой и подлинные чудеса", - сказал глава Минздрава, слова которого приводятся на сайте министерства.

Мурашко добавил, что медицинским работникам выпала непростая миссия - постоянно находиться в готовности прийти на помощь, самоотверженно следуя своему профессиональному долгу. "Это требует огромных сил, энергии, чуткости. Но результат вашей ежедневной работы - это спасенные жизни. Это оправдывает все усилия, - добавил он. - Уважаемые коллеги, искренне благодарю вас за благородный труд, высокий профессионализм, терпение и сострадание. Желаю вам доброго здоровья, неиссякаемых сил и энергии в достижении поставленных целей, душевного равновесия и гармонии!"

Глава Роспотребнадзора отметила, что на плечи медиков, в частности, из-за пандемии, легла огромная нагрузка и большая ответственность за здоровье людей, однако профессионализм специалистов и готовность жертвовать своими интересами ради общественного благополучия "восхищают и служат примером". "Повседневная забота о здоровье населения, профилактика инфекционных и неинфекционных заболеваний, обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения Российской Федерации - все это придает особый статус медицинским работникам, связавшим свою профессиональную деятельность с санитарно-эпидемиологической службой России. Профилактическая медицина является опорой здравоохранения, поэтому каждодневный труд специалистов службы особенно важен для развития и процветания нашей страны, сохранения и укрепления здоровья ее граждан", - говорится в поздравлении Поповой, опубликованном на сайте Роспотребнадзора.

"В этот день желаю всем вам как можно больше светлых и приятных моментов, дорогих сердцу воспоминаний. Пусть каждый день будет согрет благодарностью людей, пониманием родных и близких. Сохраняйте жизнелюбие и оптимизм, а также желание продолжать совершенствоваться и заряжать людей энергией для активной и полноценной жизни! Желаю вам, чтобы вас не покидало чувство долга и гордости за свою благородную профессию", - сказала она.