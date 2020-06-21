СМИ: Хайнань развивает подводные плантации морских водорослей

ХАЙКОУ /Китай/, 21 июня. /ТАСС/. Институт морской экологии Хайнаньской академии океанологических и рыбохозяйственных исследований (провинция Хайнань, Южный Китай) развивает подводные плантации морских водорослей в порту Цинлань города Вэньчан на северо-востоке острова. Как сообщил в воскресенье портал "Жэньминьван", меры направлены на восстановление морской экологии региона.

Задача по разведению морских водорослей в порту Цинлань была поставлена перед институтом в 2018 году: загрязнение береговой линии и прибрежных вод в процессе хозяйственной деятельности привели к сокращению естественных водно-болотистых угодий и исчезновению зарослей морских водорослей. В результате этих процессов, как уточняет портал, морское дно стало подобно пустыне.

"Исчезновение морских водорослей оказало огромное влияние на экологию региона", - приводит издание слова директора института У Чжунцзе. "Прежде всего потому, что водоросли создают среду для морских обитателей, очищают воду и поглощают донные отложения", - пояснил он. В материале подчеркивается, что деградация пластов морских водорослей привела к потере пристанища для многих видов рыб, утрате биоразнообразия, негативно сказалась на рыболовстве.

В процессе работы по восстановлению экологии региона ученые использовали два метода: высаживание семян водорослей в морское дно и их удобрение, а также метод трансплантации, когда семена сначала высаживаются в специальные контейнеры с искусственным грунтом из смеси скорлупы кокосового ореха, бамбука и глины, а уже затем помещаются на морское дно.

Как передает "Жэньминьван", под водой также были установлены специальные конструкции из рыболовных сетей и металлических пластин, схожие по своему назначению с соломенной сеткой, применяемой в борьбе с опустыниванием. Отмечается, что это помогло бороться с морскими течением и способствовало лучшему разведению водорослей. "Когда морское дно [в регионе] будет полностью восстановлено, сети и сетка будут разобраны", - указал член исследовательской группы Чэнь Шицюань.

В рамках проекта были высажены два типа водорослей - Enhalus acoroides и Thalassia hemprichii. Первые результаты показали, что выживаемость первого вида составила 89%, второго - 56%. По словам Чэнь Шицюаня, "постепенно в районе порта Цинлань образуются обширные участки зарослей морских водорослей", которые "служат естественным экологическим барьером для прибрежных районов". "Обширные заросли водорослей позволят ослабить силу волн у берега, а также будут играть важную роль в укреплении морского дна и поддержании береговой линии", - продолжил ученый. "Кроме того, водоросли обеспечивают убежище для морских жителей, а потому процесс их восстановления имеет очень большое значение для экологии региона", - резюмировал он.