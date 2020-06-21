Китайский город-курорт Санья улучшает систему очистки водной среды

САНЬЯ /Китай/, 21 июня. /ТАСС/. Курортный город Санья (провинция Хайнань, Южный Китай) огласил перечень мер в области улучшения системы очистки городской водной среды. Об этом сообщил информационный портал "Наньхайван".

По его данным, на этой неделе в ходе заседания городского правительства обсуждалось качество городских рек Нинъюань, Санья и Тэнцяо, а также вопросы по улучшению качества вод и системы мониторинга загрязнения водной среды.

По итогам встречи принято решение продвигать дальнейшее строительство в городе сети канализационных труб, систему отвода дождевых вод, своевременно решать проблему загрязнения городских водоемов, осуществлять мониторинг выхода канализационных стоков в водоемы.

Власти Саньи в том числе постановили совершенствовать систему очистных сооружений города, а также улучшить качество работы станций очистки сточных вод и изучить возможность повторного использования очищенной воды.

Власти провинции Хайнань уделяют особое внимание защите окружающей среды острова. Помимо высокого качества воздуха (административный центр провинции - город Хайкоу - занимает первое место среди крупных городов КНР по этому показателю) принимаются меры по очистке почв и воды, сохранению биоразнообразия.

Согласно плану, в текущем году на острове должно быть завершено строительство разветвленной инфраструктуры, позволяющей осуществлять очистку сточных вод при помощи глины. В общей сложности планируется построить 216 станций очистки. Как утверждают в провинциальном управлении по вопросам водных ресурсов, использование глины в качестве фильтра является более экологичным, что соответствует программе местных властей по совершенствованию системы защиты окружающей среды в регионе.